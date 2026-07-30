اتحاد الناشرين العرب يفتح باب الترشح لجائزة عبد العزيز المنصور للناشر العربي

أعلن اتحاد الناشرين العرب فتح باب الترشح للدورة الثامنة من جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور للناشر العربي لعام 2026، والتي تُخصص هذا العام للرواية المترجمة إلى العربية عن الأصل الإنجليزي، على أن يستمر استقبال طلبات المشاركة خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2026، عبر الموقع الرسمي للجائزة.

وأوضح الاتحاد أن الجائزة تستهدف دعم حركة الترجمة وتشجيع الناشرين العرب على تقديم أعمال روائية متميزة إلى القارئ العربي، مشيرًا إلى أن قيمة الجائزة تبلغ 20 ألف دولار أمريكي تُمنح كاملة للناشر الفائز.

واشترطت الجائزة أن تكون الطبعة العربية للرواية قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة لأول أغسطس 2026، وألا يقل عدد كلماتها عن 25 ألف كلمة، وألا تكون قد فازت بأي جائزة في طبعتها العربية أو حصل الناشر الأجنبي أو الناشر العربي أو المترجم على أي منحة لترجمتها.

كما تضمنت الشروط أن تكون حقوق الطبعة العربية حصرية لناشر عربي واحد، وألا يكون قد مضى أكثر من خمسة أعوام على صدور الطبعة الإنجليزية الأولى الأصلية حتى أول أغسطس 2026، وأن يكون كل من التأليف والترجمة فرديين، مع السماح لكل ناشر عضو في اتحاد الناشرين العرب بالتقدم بعمل واحد فقط.

ويشترط لاستكمال طلب المشاركة تعبئة النموذج الإلكتروني وإرفاق نسخة من الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية، ونسخة من الطبعة العربية، وملف معلومات المشاركة الذي يضم نبذة عن المؤلف والمترجم والناشرين والكتاب، إلى جانب تعهد بشراء حقوق الملكية الفكرية وسداد حقوق المترجم، وخطاب حديث من اتحاد الناشرين العرب يثبت عضوية الناشر والتزامه بقوانين الملكية الفكرية، ونسخة من العقد المبرم بين الناشر العربي والناشر الأصلي.

وأكد اتحاد الناشرين العرب أن استقبال طلبات الترشح يتم حصريًا عبر الموقع الرسمي للجائزة خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2026.