 إعلان القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبد الله للقصة القصيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلان القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبد الله للقصة القصيرة

شيماء شناوي
نشر في: الخميس 30 يوليه 2026 - 9:57 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2026 - 9:57 م

_ تضم 4 مجموعات في دورتها الخامسة

أعلنت دار المرايا للثقافة والفنون القائمة القصيرة للدورة الخامسة (2026) من جائزة يحيى الطاهر عبد الله للعمل القصصي الأول، والتي ضمت أربع مجموعات قصصية.

وشملت القائمة: «بلا (حكايات الذين لم تسعهم الأرض)» للكاتب سليمان عبد الدايم، و«الغولة التي تكره الحكايات» للكاتبة ولاء محمد الشامي، و«قبر من فضة» للكاتبة إيمان بدوي سلامة، و«وقال (ت) نسوة في المدينة» للكاتب محمد عبد السلام إدريس.

ومن المقرر إقامة حفل إعلان الفائز بالجائزة يوم الخميس 13 أغسطس، في السابعة مساءً، بمقر دار المرايا، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبد الله، كريمة الكاتب الراحل يحيى الطاهر عبد الله.

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