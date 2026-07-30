كرَم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية للعام الدراسي 2025 - 2026، بأقسامها العلمي والأدبي للمبصرين وذوي البصائر، بحضور الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وخلال الاحتفالية، أشاد المحافظ بالمستوى العلمي والتربوي المتميز الذي حققه أبناء الأزهر الشريف، مؤكدا أن هذا التفوق يعكس ثمرة الجهد المتواصل داخل المعاهد الأزهرية، ويجسد المكانة التاريخية والتربوية للأزهر الشريف في إعداد أجيال تجمع بين التميز العلمي والقيم الأخلاقية والوطنية.

وأكد أن تكريم المتفوقين يأتي تقديرا لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، وتحفيزا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز خلال المرحلة الجامعية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على خدمة الوطن والمشاركة في مسيرة التنمية.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الإسكندرية على هذه اللفتة التي تعكس اهتمام المحافظة بدعم المتفوقين وتشجيعهم، مؤكدا أن هذا التكريم يمثل تقديرا لجهود الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين.

وأشار إلى أن الاهتمام بالطلاب المتفوقين يأتي في إطار الرعاية التي يوليها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبناء الأزهر، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.