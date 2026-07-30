قائد الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية سوف تبقى ضامنة للأمن والسلم الأهلي

قال قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الجيش الواحد والثمانين، إن المؤسسة العسكرية "سوف تبقى ضامنة للأمن والسلم الأهلي، ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جرّ الوطن إلى الفتنة".

وقال هيكل: "في الأول من (أغسطس) آب، نستحضر بفخر واعتزاز مسيرة الجيش عبر واحد وثمانين عاما من العطاء والتضحية والوفاء، ونجدّد عهدنا للوطن الذي حفظتموه بدمائكم وتضحياتكم، وننحني إجلالا أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أغلى ما يملكون دفاعا عن لبنان".

وأضاف: "أيها العسكريون بفضلكم، سوف تظل المؤسسة العسكرية ضامنة للأمن والسلم الأهلي، ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جرّ الوطن إلى الفتنة".

وتابع هيكل "إن قوة الجيش تنبع من وحدتكم والتفاف اللبنانيين حولكم، ولن ينهض وطننا إلا بجيشٍ قويٍّ قادرٍ ومتماسك، يستمد قوته من إيمانكم بوطنكم. من هنا، أدعوكم إلى الثبات والتمسّك بقسمكم، وألّا تترددوا في بذل كل غالٍ ونفيس دفاعًا عن لبنان وشعبه."

وأعلن هيكل عن استعداد الجيش "للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير أنّ الاحتلال يُمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش".

ورأى أن "حجم هذه المهمات يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات، والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما أنّ دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان وأمن المنطقة."

وأضاف " بانتظار تَحَقُّق وعود الدعم بما يتلاءم مع المهمات المطلوبة وحجم المسؤوليات، فإنّ العسكريين يضاعفون جهودهم لتخطّي هذه الصعوبات، وأداء الواجب إيمانًا برسالتهم. وسوف نسعى إلى تطوير قدراتنا الذاتية التي بدأنا العمل عليها بهدف التوصل إلى أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الذاتي".

يذكر أن لبنان تسلم إدارة القوات العسكرية اللبنانية في الأول من أغسطس في عام 1945، وقد تم تكريس هذا اليوم عيدا وطنيا للجيش.