3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين، أحدهما طفلة، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب القطاع. كما وصل طفل شهيدا، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مقابل بلدية البريج وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشارت المصادر إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم إصابة خطيرة، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية على مقربة من مدرسة المأمونية بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73335 شهيدا، و174052 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي الضفة الغربية، داهم مستوطنون، في وقت متأخر من الليلة الماضية، خيام الفلسطينيين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مستوطنين بلباس عسكري، داهموا خيام الفلسطينيين في المنطقة، وهددوهم بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع.

وكان مستوطنون بلباس عسكري داهموا الليلة قبل الماضية أيضا عائلات فلسطينية في المنطقة، وهددوهم بالرحيل، وقطعوا عنهم المياه، واستولوا على مركباتهم الخاصة.