اليمن: نجاة قائد قوات الحزام الأمني من محاولة اغتيال في عدن

نجا قائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضاح عمر عبد العزيز من محاولة اغتيال فاشلة بمديرية الشيخ عثمان شمال شرقي محافظة عدن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مصدر أمني يمني قوله إن عبوة ناسفة استهدفت طاقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي في مديرية الشيخ عثمان.

وأكد المصدر أن الاستهداف تم خلال منع عدد من الخارجين عن القانون من محاولة قطع للطريق العام في المنطقة، موضحا أنه قبل قدوم قوات الحزام بلحظات انفجرت العبوة؛ ما أسفر عن إصابة 5 من أفراد الحراسات الشخصية للقائد وضاح عمر، وتم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج اللازم.