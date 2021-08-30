تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

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ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأوضح تحالف دعم الشرعية -وفقا لقناة "الإخبارية السعودية" - أن "دفاعتنا اعترضت لاحقا طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب السعودية"، مؤكدا‬⁩ إحباط كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

كان التحالف العربي قد أعلن أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.