 رئيس البورصة: تقديم برامج تدريبية شاملة لشرح عملية الاستثمار لذوي الهمم - بوابة الشروق
الإثنين 30 أغسطس 2021 4:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

رئيس البورصة: تقديم برامج تدريبية شاملة لشرح عملية الاستثمار لذوي الهمم


نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 3:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 3:22 ص

علّق الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على فتح حساب لأول متحدي إعاقة بصرية بالبورصة المصرية عبر طريقة برايل، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات سوق المال.

وقال فريد، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «الحدث له دلالة كبيرة، كان هناك بعض الاهتمام من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وبالأخص أحد فاقدي البصر، حول الاستثمار في البورصة، ومن خلال أحد شركات الوساطة قدرنا نصيغ له عقود فتح الحساب، وتم كتابة هذه العقود بطريقة برايل، واستطاع هذا المستثمر أن يتعاقد لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية».

وتابع أنه «تم الاتفاق على تقديم برامج تدريبية شاملة لشرح عملية الاستثمار للأشخاص ذوي الهمم، وتحويل كل البرامج التعليمية والكتيبات والفيديوهات إلى طريقة برايل، وإلى طريقة مسموعة مصحوبة بلغة الإشارة».

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك