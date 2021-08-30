رئيس البورصة: تقديم برامج تدريبية شاملة لشرح عملية الاستثمار لذوي الهمم

علّق الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على فتح حساب لأول متحدي إعاقة بصرية بالبورصة المصرية عبر طريقة برايل، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات سوق المال.

وقال فريد، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «الحدث له دلالة كبيرة، كان هناك بعض الاهتمام من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وبالأخص أحد فاقدي البصر، حول الاستثمار في البورصة، ومن خلال أحد شركات الوساطة قدرنا نصيغ له عقود فتح الحساب، وتم كتابة هذه العقود بطريقة برايل، واستطاع هذا المستثمر أن يتعاقد لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية».

وتابع أنه «تم الاتفاق على تقديم برامج تدريبية شاملة لشرح عملية الاستثمار للأشخاص ذوي الهمم، وتحويل كل البرامج التعليمية والكتيبات والفيديوهات إلى طريقة برايل، وإلى طريقة مسموعة مصحوبة بلغة الإشارة».