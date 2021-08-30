ارتفاع أسعار البنزين مع وصول الإعصار إيدا إلى السواحل الأمريكية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين بعد وصول الإعصار إيدا إلى سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية مما أدى إلى اضطراب عمل مصافي التكرير في المنطقة، في الوقت الذي فشلت فيه أسعار النفط في الحفاظ على مكاسبها المبكرة في ظل عدم تضرر منصات النفط في خليج المكسيك لأضرار كبيرة بسبب الإعصار وتوقعات بأن مجموعة أوبك بلس سوف تؤيد زيادة الإمدادات.

وارتفع سعر البنزين تسليم أكتوبر المقبل بأكثر من 4% خلال تعاملات نيويورك قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه، في الوقت الذي سجل فيه سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تغييرا طفيفا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر خام غرب تكساس الوسيط كان قد ارتفع بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي حيث توقع المستثمرون تحسن الطلب العالمي على الطاقة والتغلب على تداعيات انتشار السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه شهدت أسعار البنزين والنفط الخام تقلبات واضحة خلال الشهر الحالي في ظل تباين العوامل المؤثرة على السوق مثل توقعات قرار دول تجمع أوبك بلس في زيادة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل، في حين هناك مخاوف من تداعيات انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ككل.

وارتفع سعر عقود البنزين تسليم سبتمبر المقبل التي ينتهي تداولها غدا الثلاثاء بنسبة 5ر2% إلى 3309ر2 دولار للجالون، في حين ارتفع سعر عقود تسليم تشرين أكتوبر المقبل بنسبة 6ر1% إلى 1543ر2 دولار للجالون بحلول الساعة 20ر1 ظهرا بتوقيت سنغافورة. في الوقت نفسه تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر المقبل بنسبة 4ر0% إلى 46ر68 دولار للبرميل. واستقر سعر خام برنت القياسي عند مستوى 71ر72 دولار للبرميل.