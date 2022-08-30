ناسا تؤجل إطلاق أكبر صواريخها الفضائية إلى القمر

والرحلة الأولى، وهي جزء من برنامج أرتميس التابع لناسا، ستكون للعرض فقط، ولن تكون مأهولة. ولكن يتم التخطيط لبعثات في المستقبل أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ستشهد إقامة بعض الناس على سطح القمر لأسابيع في كل رحلة.

وخيب قرار إلغاء الرحلة آمال مئات الآلاف الذين تجمعوا على شواطئ وجسور في فلوريدا لمشاهدة أقوى صاروخ منذ 50 عاما يندفع نحو السماء.

لكن مدير ناسا، بيل نيلسون، الذي كان رائد فضاء ذات مرة، قال إن الحذر هو النهج الصحيح، مشددا على أن الصاروخ لن يُطلق إلا بعد التأكد من أنه يعمل على نحو سليم.

وموعد الإطلاق المحتمل التالي هو الجمعة 2 سبتمبر.

ومما يثير القلق أن ثمة مشكلة لحقت بوحدة الطاقة ذاتها خلال تجربة سابقة على العد التنازلي لإطلاق الصاروخ.

وإذا اضطر مراقبو التحكم إلى إعادة الصاروخ إلى مبنى كينيدي للتجميع من أجل تبديل المحرك، فسيؤدي ذلك إلى تأخير يصل إلى عدة أسابيع.

ويجب على ناسا أيضا أن تكون حريصة بشأن الطقس. فالظروف في فلوريدا متقلبة في هذا الوقت من العام. وكثيرا ما تمر العواصف الرعدية فوق المنطقة المخصصة لإطلاق الصاروخ. ومن الأفضل محاولة الإطلاق في الصباح، الذي يتسم بأنه أكثر هدوءا بشكل عام. لكن بالنسبة ليومي الجمعة والاثنين المقبلين فإن الفترة الملائمة للإطلاق ستكون بعد الظهر.