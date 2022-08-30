رئيسة المفوضية الأوروبية تجري محادثات مع وزير الاقتصاد الألماني حول إصلاح سوق الكهرباء

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك العمل على إجراء إصلاح طويل المدى لسوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي مع بدء العام المقبل.

وفي أعقاب المحادثات التي أجرتها في وزارة الاقتصاد الألمانية، قالت رئيسة المفوضية في برلين اليوم الاثنين:" نحتاج إلى أداة طوارئ تتدخل بشكل أسرع، ونحن نتحدث في هذا الشأن عن أسابيع، وبعد ذلك سيتعين علينا إجراء إصلاح هيكلي جذري، وهذا سيكون في بداية العام المقبل".

من جانبه، رأى هابيك أنه يجب السير بحذر في إصلاح سوق الكهرباء وقال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر:" نحن نقوم بأشياء تستغرق في العادة دروتين تشريعيتين"، لافتا إلى أنه يجب تطوير آلية تتيح وصول أنواع أرخص من الطاقة.

يذكر أن الأسعار في سوق الكهرباء الأوروبية تتم بالدرجة الأولى حاليا عن طريق المحطات التي تعمل بالغاز، ونظرا للارتفاع القوي في أسعار الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا، فإن سعر الكهرباء ارتفع لهذا السبب.