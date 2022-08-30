ارتفاع أرباح وودسايد إنيرجي جروب الأسترالية خلال النصف الأول من العام

أعلنت شركة الطاقة الأسترالية وودسايد إنيرجي جروب اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 64ر1 مليار دولار أمريكي بما يعادل 144 سنتا لكل سهم مقابل أرباح بقيمة 317 مليون دولار بما يعادل 33 سنتا للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل الارتفاع الكبير لأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي ومكاسب الاندماج مع قطاع النفط في شركة التعدين العملاقة بي.إتش.بي.

يذكر أن الشركة التي كانت تعرف في السابق باسم وودسايد بتروليوم اندمجت مع قطاع النفط في بي.إتش.بي اعتبارا من أول يونيو الماضي بعد موافقة مساهمي وودسايد على الصفقة يوم 19 مايو الماضي. ومع اتمام الاندماج استحوذت وودسايد على كامل أسهم شركة بي.إتش.بي بتروليوم إنترناشيونال، وأصدرت حوالي 8ر914 مليون سهم جديد من أسهمها لصالح بي.إتش.بي. كما حصلت وودسايد على حوالي 1ر1 مليار دولار نقدا.

وزادت إيرادات تشغيل ووسايد إنيرجي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 132% سنويا إلى 81ر5 مليار دولار بفضل زيادة حجم الإنتاج وارتفاع أسعار البيع.

وأعلنت الشركة صرف توزيعات نقدية مؤقتة للمساهمين بقيمة 109 سنتات لكل سهم عن العام الحالي.