إنجي أنور لـ أحمد سعد: أتمني تراجع نفسك وتكون اختياراتك مش مدمرة حياتك

علقت الإعلامية إنجي أنور، على انفصال الفنان أحمد سعد عن مصممة الأزياء علياء بسيوني؛ وذلك بعد زواج وإنجاب طفلتين.

وأضافت خلال برنامج"مصر جديدة" عبر قناة "ETC”، مساء الثلاثاء، أن هذه الوقعة ليست الأولى للفنان محمد سعد؛ في إشارة إلى زيجتيه بالفنانة ريم البارودي، ثم الفنانة سمية الخشاب، مستكملة: "أيه اللي بيحصل في زيجات أحمد سعد، ودي مش أول مرة نشوف طلاق أحمد سعد وليه النهايات معاه بتكون بالشكل السيئ ده؟.

وتابعت: "أحمد سعد صوت مصري قوي وفنان كبير ولكن وليه النهايات بتكون معاه بالشكل السيئ دا كلها تجريح وتصريح بالتفاصيل".

وطالبت الإعلامية إنجي أنور أحمد سعد بمراجعه قراراته، قائلة: "أتمني أحمد سعد يراجع نفسه.. علشان حرام البهدلة لبنات الناس وبناته ولازم الناس تنصحه، وأتمني اختياراته تكون مش مدمرة حياته"؛ في إشارة إلى أغنيته "اختياراتي".

وأعلنت علياء بسيوني خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على انستجرام، أن قرار الطلاق جاء بناءً على رغبة أحمد سعد.

وتابعت علياء بسيوني: "حابة أشكر أحمد علي قراراه أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقول له شكرًا على قراره لأني عديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي".

واستكملت: "شكرًا على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة وكنت فاهمه إن ليها قيمة وببني وبضحي وبتنازل عشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، وربنا ينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".