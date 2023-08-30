أعلن صندوق قطر للتنمية، مساء اليوم الأربعاء، عن اتفاق لتزويد الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة بالوقود، لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، تأتي المساعدات في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

ويذكر أن الصندوق القطري، كان قد قدم دعما لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في لبنان.

وفي يوليو الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، عن توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويد الأخيرة بالوقود والنفط الخام.

وقال وزير النفط في بيان إن هذه المذكرة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 23265 لعام 2023، الذي يهدف إلى توفير احتياجات لبنان من زيت الوقود والنفط الخام دعما لقطاع الكهرباء في لبنان، وانطلاقا من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار عبد الغني إلى تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقا لاتفاق الطرفين.