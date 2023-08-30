ضياء رشوان: قلة الأخبار عن الحوار الوطني في الإعلام الغربي ميزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الإعلام الأجنبي لم يلتفت في البداية للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه بدأ نشر أخبار عن الحوار بعدما حققت جلساته نتائج ملموسة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار»، على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن نحو 40 ممثلا لوسائل الإعلام الأجنبية، حضروا افتتاح جلسات الحوار الوطني في 3 مايو الماضي.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي لم يذكر أي خبر عن الحوار الوطني إلا بشكل إيجابي، بنسبة تصل إلى 90%، قائلًا إن «قلة الأخبار عن الحوار الوطني في الإعلام الغربي ميزة».

ونوه أن «الإعلام الغربي يبحث عن المصائب، ومادام لم يذكر الحوار الوطني فهذا يعني أن الحوار يسير في طريق صحيح»، بحسب وصفه.

وتطرق بالحديث إلى دعوة تجمع «بريكس» لمصر من أجل انضمامها إليه رسميًا، موضحًا أن هذا التجمع أنشئ لينافس صندوق النقد الدولي.

وأكمل: «بالتالي لن يضم دولة وهو يرى فيها عائقا، بل يجب أن يرى فيها إضافة، فالعالم في معركة اقتصادية طاحنة، ولن يغامر بريكس بدخول دولة ليس لها قدر وقوة وتضيف إليه».

