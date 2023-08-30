حملات تفتيشية وجهتها الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة على مدار الساعة، لضبط الأسواق وكل أشكال الخروج عن القانون، والسلع الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري بجميع أرجاء المحافظة.

معلومات سرية وردت لضباط مباحث التموين برئاسة العميد أحمد صقر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، مفادها حيازة صاحب ثلاجة غير مرخصة وملاصقة لأحد مصانع مقطعات اللحوم كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، تمهيدا لتوزيعها على مطاعم الوجبات السريعة، جنوب المحافظة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة أُعدت مأمورية تنسيقا مع مديرية الطب البيطري أسفرت عن مداهمة الثلاجة المشار إليها وبالتفتيش عثر بداخلها على أكثر من 11 طن مقطعات لحوم فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.