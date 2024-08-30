إطلاق اسم الفنان كريم عبد العزيز علي الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي

ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العربى في دورتة الخامسة، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنان محمد عصمت مدير المهرجان، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، إطلاق اسم الفنان كريم عبدالعزيز، على الدورة الخامسة من المهرجان، وسيتم تكريمه خلال المهرجان، تقديرا للتاريخ الفني الكبير لهذا الفنان، الذي قدم مئات الأعمال المميزة في تاريخ الفن المصري.

وأعرب عصمت، عن سعادته أن الدورة تحمل اسم نجم كبير، وتكريم مستحق لنجم مصر والوطن العربي كريم عبد العزيز، وذلك استكمالا لنهج مهرجان المسرح العربي، في تكريم كبار النجوم، حيث كرم المهرجان في الدورة الثالثة، اسم الفنان محمد صبحي، وحملت الدورة الرابعة اسم النجم الفنان ماجد الكدواني.

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربى، أن المهرجان هذا العام من المتوقع ان يضم 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، تقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، و يُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم والهيكل الإداري للمهرجان خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز، نجم الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي ولد في حي العجوزة، في محافظة الجيزة ووالده هو المخرج محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز، كما أن شقيقات والدته هن الممثلة سميرة محسن والكاتبة نوال مصطفى وظهرت نجومية الفنان كريم عبدالعزيز وهو طفل صغير وشارك في فيلم انتبهوا أيها السادة (1978) بطولة محمود ياسين وحسين فهمي، وفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين (1978) بطولة نور الشريف وعادل إمام، وفيلم قاتل ما قتلش حد (1979) بطولة عادل إمام وآثار الحكيم، وفيلم المشبوه (1981) بطولة عادل إمام وسعاد حسني، وفيلم منزل العائلة المسمومة (1986) بطولة نادية لطفي، وسمير صبري، وفريد شوقي، ويسرا.

وانضم إلى معهد السينما عام 1994 وتخرج منه بقسم الإخراج عام 1997، فعمل مساعد مخرج لفترة وجيزة، ثم قرر التوجه إلى مجال التمثيل ليحتل الجزء الأكبر من اهتمامه، إلى أن جاءت له فرصة العمل مع المخرج شريف عرفة الذي كان أول من قدمة للجمهور، ثم اختارته الفنانة سميرة أحمد للقيام بدور ابن شقيقها في مسلسل «امراة من زمن الحب» (1998). كانت بداية حقيقية له، ومثل في فيلم عبود على الحدود (1999) بطولة الممثل الراحل علاء ولي الدين.

أما عن أول بطولة سينمائية له، فكانت في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة (1998) أمام النجم الراحل أحمد زكي، ثم توالت عليه العروض، إلى أن جاءت الفرصة ليلعب دور البطولة المطلقة أمام منى زكي وحلا شيحة في فيلم «ليه خلتني أحبك» (2000) وفي عام 2001، كرر كريم تعاونه مع علاء ولي الدين في مسرحية حكيم عيون التي تُعد المسرحية الأولى والوحيدة له وفي نفس العام.

جاءت انطلاقته الكبيرة عندما قام ببطولة فيلم حرامية في كي جي تو بجانب حنان ترك وماجد الكدواني، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بإجمالي إيرادات 9 ملايين ونصف، ليكرر نفس التعاون معهما في فيلم حرامية في تايلاند (2003)، وحقق كريم نجاحًا كبيرًا في فيلم الباشا تلميذ (2004)، والذي حقق أكثر من 7 ملايين جنيه إيرادات، وفيلم أبو علي (2005) الذي تصدر شباك التذاكر وقتها، وفيلم واحد من الناس (2006) الذي وصلت إيراداته إلى 16 مليون جنيه، وفيلم في محطة مصر (2006) الذي وصلت إيراداته إلى 7 ملايين جنيه، وفيلم خارج على القانون (2007) الذي وصلت إيراداته إلى 19 مليون جنيه، وفيلم ولاد العم (2009) الذي حقق أكثر من 27 مليون جنيه وفي 2010.

وفي 2011، قدم فيلم فاصل ونعود الذي وصلت إيراداته إلى 5 ملايين جنيه، وعاد كريم إلى السينما في 2014 بعد غياب عامين عندما قدّم شخصية الدكتور يحيى راشد في فيلم الفيل الأزرق وحقق إيرادات وصلت إلى 92 مليون جنيه، وفي عام 2019، وبعد غياب 5 أعوام عن السينما، قدّم فيلمين، الأول هو نادي الرجال السري الذي وصلت إيراداته إلى 60 مليون جنيه، والثاني هو الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق الذي أصبح أول فيلم مصري يتخطى الـ100 مليون جنيه، حيث تخطت إيراداته 103 ملايين جنيه.

وفي 2021، لعب بطولة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين الذي وصلت إيراداته إلى 41 مليون جنيه. وفي 2022، شارك أحمد عز بطولة فيلم كيرة والجن، والذي حقق إيرادات اقتربت من 120 مليون جنيه، ليصبح ثاني فيلم لكريم يتخطى الـ100 مليون و جاء ثالث فيلم له يتخطى الـ100 مليون في 2023 بعنوان بيت الروبي، ليصبح كريم عبد العزيز أول ممثل مصري لديه 3 أفلام تحقق إيرادات تخطت حاجز الـ100 مليون، بالإضافة إلي احتلاله الـ3 مراكز الأولى في قائمة الأعلي إيرادًا في السينما المصرية، وحقق الفيلم أكثر من 128 مليون جنيه إيرادات، ليصبح أعلي فيلم في تاريخ السينما المصرية وقتها.