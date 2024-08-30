إصابة خمسة أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالدقهلية.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ النهري وقوة من مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان الحادث على طريق شربين-دمياط بعد كمين الهادي، وتبين أن السيارة الملاكي قد انقلبت في الترعة، ونتج عن الحادث إصابة خمسة أشخاص، وهم:

- أحمد رضا عوضين، 36 سنة، من قرية محلة دمنة، في حالة غيبوبة.

- عمرو رضا عوضين، 35 سنة، من قرية محلة دمنة، في حالة غيبوبة.

- محمود ناجي نصير، 36 سنة، من قرية محلة دمنة، في حالة غيبوبة.

- أحمد صلاح علي حجازي، 31 سنة، من قرية محلة دمنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

- صلاح خيري صالح، 33 سنة، من قرية محلة دمنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وعُرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.