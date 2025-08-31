روسيا تعلن استمرار غزو أوكرانيا مع تحديد أهداف جديدة للهجوم الخريفي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، استمرار الغزو الروسي مع تحديد أهداف جديدة للهجوم الخريفي، رغم الدعوات الغربية لإجراء مفاوضات سلام.

وقال جيراسيموف اليوم السبت إن الهجمات مستمرة على طول خط الجبهة، بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من بدء الصراع. وأضاف: "اليوم نحدد المهام الموجهة لمجموعات القوات المسلحة للفترة الخريفية".

وتتناقض هذه التصريحات مع مطالب القادة الغربيين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنهاء الحرب بسرعة.

وبحسب جيراسيموف، تسيطر القوات الروسية حاليا على نحو 7ر99% من منطقة لوجانسك الأوكرانية، بالإضافة إلى 79% من دونيتسك، و76% من خيرسون، و74% من زابوريجيا.

وتطالب روسيا باعتبار المناطق الأربع في شرق وجنوب أوكرانيا جزءاً من أراضيها. كما تشترط موسكو انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من منطقة دونيتسك كشرط لوقف إطلاق النار.

ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفض هذا الطلب، إذ تعتبر مدينتا سلوفيانسك وكراماتورسك تحت السيطرة الأوكرانية حصون دفاعية هامة.

واتهم المفاوض الروسي كيريل دميترييف شركاء كييف الأوروبيين بمحاولة إطالة أمد الصراع من خلال تقديم مطالب غير واقعية، قائلا: "على الاتحاد الأوروبي التوقف عن تعطيل عملية السلام".

ورفضت موسكو مرارا إمكانية إرسال دول أوروبية قوات لضمان اتفاق سلام في أوكرانيا، في حين اتهمت الدول الأوروبية روسيا باتباع تكتيكات تأجيل قبل شن هجمات جديدة.