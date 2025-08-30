مقتل شخص وإصابة العشرات جنوبي أوكرانيا إثر هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ

قال سلاح الجو الأوكراني، صباح اليوم السبت، إن القوات الروسية شنت هجوما آخر بالطائرات المسيرة ليلا على أوكرانيا، حيث جرى الإبلاغ عن وقوع انفجارات في العديد من المناطق.

وأفادت التقارير بوقوع انفجارات بالقرب من شيركاسي وشيرنيهيف وفي دنيبرو وكييف.

وقال إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زابوريجيا، إن من بين المواقع الأخرى التي تم استهدافها، مبنى سكنيا مؤلفا من خمسة طوابق بالمنطقة أسفر الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة- السبت عليه عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 28 آخرين، من بينهم أطفال، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأطلقت روسيا 537 مسيرة وطائرة خداعية ، فضلا عن 45 صاروخا، وفقا لسلاح الجو الأوكراني. وأضاف سلاح الجو أن القوات الأوكرانية أسقطت وحيدت 510 مسيرات وطائرات خداعية و38 صاروخا، وفقا لوكالة (أ ب).

وقال الكرملين أمس الأول الخميس إن روسيا مهتمة بمواصلة محادثات السلام، رغم الهجوم الجوي على كييف في نفس اليوم، الذي كان أحد أكبر الهجمات وأفتكها منذ انطلاق الغزو الروسي الشامل في 2022، بحسب (أ ب).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين إن روسيا تجهز لهجوم واسع النطاق جديد في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، حيث من المحتمل أنها تستهدف المناطق حول بوكروفسك حيث جرى حشد ما يصل إلى مئة ألف جندي، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي للصحفيين أن القوات الروسية تجهز للهجوم، ولكن أوكرانيا مستعدة وأن الوضع تحت السيطرة.