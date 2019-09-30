«بحوث الصحراء»: افتتاح مدرسة صيفية للطلاب والباحثين حول مصادر المياه غير التقليدية

افتتح الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم الأحد، المدرسة الصيفية لطلاب كليات الزراعة والعلوم والهندسة والباحثين على مستوى الجامعات، الذين تم اختيارهم عن طريق مجموعة من المعايير التي وضعها مركز التميز ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعين لمركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر.

وأوضح أن هدف المدرسة الصيفية هو إطلاع الطلاب وتعريفهم بكل المصادر المتنوعة التي تساعد في توفير المياه الصالحة للاستهلاك، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح تعتمد اعتمادًا كليًا على مياه الأمطار سواء لشرب الإنسان أو الزراعة والثروة الحيوانية، ولذلك تتنوع مصادر حصاد المياه ،من مياه التحلية ومياه الأمطار والآبار الرومانية وآبار النشو والخزانات؛ ما يساعد على توفير كل نقطة مياه وحصادها من تلك المصادر.

وأوضح أنه تم خلال الفترة الأخير إنشاء مدرسة ثانوية زراعية مطرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي من المقرر افتتاحها غدًا الاثنين، بحضور اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، مضيفًا أن المدرسة ستركز في جزئيها العملي والنظري حول مصادر مياه غير التقليدية مثل المياه الجوفية وتحلية المياه والسيول والأمطار، وستشمل الدراسة محاضرات وزيارات ميدانية لمحطات تحلية، محطات تحلية بالطاقة الشمسية، آبار مياه جوفية، سدود حصاد مياه سيول وأمطار.