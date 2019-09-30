 مبادرة «إحياء العلم» لتجميل المدارس بالعريش - بوابة الشروق
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مبادرة «إحياء العلم» لتجميل المدارس بالعريش

مصطفى سنجر
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 2:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 2:15 ص

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء مبادرة نشاط بعنوان " إحياء العلم "

وقال محمد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة ان النشاط تم بالتعاون والشراكة مع قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق وذلك في مدرسة الريسة الرسمية بالعريش والهدف منها هو تجميل حديقة الطفل داخل المدرسة من أجل خلق بيئة ملائمة للطلاب حرصا علي تلقي العلم بالطريقة التي تحافظ علي إنسانيتهم لبناء أفراد قادرين علي خدمة وطنهم .

وأضاف تمساح، قام بتنفيذ النشاط فريق التطوع بمؤسسة الشجرة كدور رئيسي لمنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تقديم الخدمات والمبادرات التي تخدم المجتمع وفقاً لميادين عمل المؤسسة بما يحقق أهدافها بالإضافة الي طلاب ومدرسين مدرسة الريسة التجريبية حرصا منهم علي المساعدة في تجميل مدرستهم .


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