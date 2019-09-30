«وجبة فسيخ» تصيب ربة منزل بحالة تسمم في البحيرة

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أُصيبت ربة منزل، بحالة تسمم -اليوم الاثنين-؛ جراء تناولها وجبة فسيخ بالمنزل بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث، يفيد وصول "نورة عبد المنعم محمد سراج" -48 عاما- لمستشفى رشيد العام، مصابة بتسمم غذائي؛ إثر تناول وجبة فسيخ بالمنزل.

وانتقل الرائد أحمد المسيري رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، لموقع البلاغ، وبسؤالها أكدت تناولها فسيخ أدى إلى إصابتها.

وتم عمل الإسعافات الأولية بمستشفى رشيد، وتم تحويل الحالة لمركز سموم الإسكندرية.