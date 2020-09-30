الرئيس القبرصي: توقف تركيا عن انتهاك أراضي ومياه قبرص كفيل بتهيئة الظروف الملائمة للتفاوض

أكدت قبرص أن السبيل الوحيد لتهيئة المناخ لمفاوضات مع تركيا حول الأزمة في شرق المتوسط هو وقف ما وصفته بتعديات الأخيرة على المياه الإقليمية القبرصية، بالتزامن مع استمرار تنقيب تركيا عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط، والتي تعترض عليها كل من قبرص واليونان.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء عن الرئيس نيكوس أناستاسياديس قوله أثناء حضوره إحدى الفعاليات "إنه لمن الضروري أن تتخلى تركيا عن مزاعمها المتجاوزة بحق الجانب القبرصي اليوناني، ووقف انتهاكاتها وتصرفاتها غير الشرعية بأراضي قبرص ومناطقها البحرية".

وتابع الرئيس القبرصي أن ذلك هو "الطريق الوحيد لتهيئة الظروف التي من شأنها أن تقودنا لطاولة المفاوضات ومناقشة أسس الحوار المنظم لإنهاء ذلك الوضع المرفوض، واستعادة السلم في قبرص والتعايش المتجانس بين كافة سكانها".

يأتي ذلك وسط توترات قائمة بين تركيا واليونان وقبرص حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي، إذ تنقب تركيا عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما. فيما تؤكد تركيا على أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.