أمير الكويت الجديد: أعاهد الله والشعب ببذل غاية جهدي حفاظا على البلاد

أعرب أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الصباح، عن حزنه لرحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الصباح، في كلمته أمام البرلمان، صباح الأربعاء، «لقد رحل عنا رمزًا شامخًا من رموزنا الخالدين، قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته، وترك إرثًا زاخرًا بالإنجازات المشهودة محليًا وعربيًا وإسلاميًا، وسنتذكر توجيهاته السديدة التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية».

وأضاف «تعرضت الكويت خلال تاريخها الطويل لتحديات جادة وقاسية، نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين، ويواجه وطننا العزيز اليوم ظروفًا وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها إلا بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعًا لخير ورفعة الكويت وأهلها».

وتابع: «نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي، وحرصنا على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي، وإنني إذ أتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل والطموح لأعاهد الله وشعب الكويت أن أبذل غاية جهدي حفاظًا على رفعة البلاد وحماية أمنها واستقرارها».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء أمس، تسمية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير للبلاد.