طُرح أول سؤال في المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، وتعلق محتواه بتعيين قاضية بدلا من القاضية المتوفاة روث بادر جينسبرج، بالمحكمة العليا.

وقال ترامب: "لقد فزنا في الانتخابات ، وللانتخابات عواقب"، مضيفا أن حزبه الجمهوري يتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو ما يؤكد تعيين القضاة. كما أشاد بمسوغات اعتماد مرشحته القاضية آمي كوني باريت، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنه محافظة.

وقال ترامب "ستكون جيدة مثل أي شخص خدم في تلك المحكمة".

ومن جانبه، قال بايدن: "نحن في منتصف الانتخابات .. يجب أن ننتظر ونرى نتيجة هذه الانتخابات".

وانتقل المرشحان بعد ذلك إلى النقاش بشأن قضايا الرعاية الصحية التي تعد قضية ساخنة في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنه يرغب في توسيع نطاق الرعاية الصحية للحكومة، بينما اتهم ترامب الديمقراطيين بالسعي لتدمير الرعاية الصحية للقطاع الخاص.