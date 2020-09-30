ضبط محاولتي تهريب هواتف محمولة بأسوان

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، برئاسة أحمدي محمد مكي مدير الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

فبناءً على مذكرتي معلومات مقدمتان من الرائد أحمد ضياء، رئيس وحدة البحث الجنائي، والنقيب محمد بكري بمعبر أرقين، والسيد عبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادها اعتزام راكبين سودانيين، الأول يدعى "ع . م . ص" والثاني "م . ا . ا"، تهريب كمية من الهواتف المحمولة في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض على أحمدي محمد مكي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية، فتبين وجود 61 هاتف محمول ماركة هوبي و5 هواتف محمولة ماركة آيفون 11 مخبأة داخل أمتعتهما الشخصية.

وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقمي 19 و20 لسنة 2020.