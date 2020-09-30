ترامب يواجه أسئلة صعبة عن موقفه الضريبي

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسئلة متكررة من مدير المناظرة الرئاسية، كريس والاس، بشأن ضرائب دخله، بعد تقرير أفاد بأنه لم يدفع ضرائب لعدة أعوام وأنه دفع 750 دولارا فقط سنويا في 2016 و2017.

وقال ترامب في أول مناظرة تليفزيونية مباشرة مع منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن: "لقد دفعت ضرائب بملايين الدولارات .. ملايين الدولارات من ضرائب الدخل"، وتم الضغط عليه ليقدم تفاصيل لكنه رفض.

يشار إلى أن ترامب لم يفصح مطلقا عن عوائده الضريبية ، علما بأنه جرت العادة أن يقوم المرشحون للوصول إلى البيت الأبيض في العقود الأخيرة بفعل ذلك.