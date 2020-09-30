 استطلاع أمريكي: معظم مشاهدي المناظرة الرئاسية «منزعجون» والأغلبية تعتقد بفوز بايدن - بوابة الشروق
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استطلاع أمريكي: معظم مشاهدي المناظرة الرئاسية «منزعجون» والأغلبية تعتقد بفوز بايدن

جو بايدن
جو بايدن
د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 6:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 6:11 ص

 أظهر استطلاع فوري للرأي أجرته محطة (سي بي إس) الأمريكية للمشاهدين أن معظمهم شعروا بأن المناظرة الرئاسية الأولى كانت لها نبرة "سلبية" بينما قال 17% فقط إنهم تلقوا أجواء إيجابية من اللقاء وجها لوجه لأول مرة بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن.

وأظهر الاستطلاع أن 48% قالوا إنهم يعتقدون بتقدم المرشح الديمقراطي بايدن، بينما رأى 41% أن الرئيس ترامب قد فاز.

وعن آراء المشاهدين بشأن المناظرة، قال 69% ممن شملهم الاستطلاع إنهم منزعجون، وقال 17% فقط إنهم شعروا بأن المناقشة قدمت لهم معلومات، وقال ما يقرب من 20% إن الأمر كان يسوده التشاؤم.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن ترامب تحدث لوقت أطول من بايدن خلال المناظرة، وذلك لمدة 06ر39 دقيقة، مقابل 56ر37 دقيقة لبايدن.

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