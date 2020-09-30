استطلاع أمريكي: معظم مشاهدي المناظرة الرئاسية «منزعجون» والأغلبية تعتقد بفوز بايدن

أظهر استطلاع فوري للرأي أجرته محطة (سي بي إس) الأمريكية للمشاهدين أن معظمهم شعروا بأن المناظرة الرئاسية الأولى كانت لها نبرة "سلبية" بينما قال 17% فقط إنهم تلقوا أجواء إيجابية من اللقاء وجها لوجه لأول مرة بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن.

وأظهر الاستطلاع أن 48% قالوا إنهم يعتقدون بتقدم المرشح الديمقراطي بايدن، بينما رأى 41% أن الرئيس ترامب قد فاز.

وعن آراء المشاهدين بشأن المناظرة، قال 69% ممن شملهم الاستطلاع إنهم منزعجون، وقال 17% فقط إنهم شعروا بأن المناقشة قدمت لهم معلومات، وقال ما يقرب من 20% إن الأمر كان يسوده التشاؤم.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن ترامب تحدث لوقت أطول من بايدن خلال المناظرة، وذلك لمدة 06ر39 دقيقة، مقابل 56ر37 دقيقة لبايدن.