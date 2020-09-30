أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية

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أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي .

وقال الشيخ نواف ، في النطق السامي، "أقسم باالله العظیم أن احترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن حریات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وأكد ، في كلمة مقتضبة ، اعتزازه بالدستور والنهج الديمقراطي لبلاده .

واستنادا للدستور الكويتي "یؤدي الأمیر قبل ممارسة صلاحیاته في جلسة خاصة لمجلس الأمة الیمین".

وكان الدیوان الأمیري نعى أمس الثلاثاء ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكویتي والأمتین العربیة والإسلامیة وشعوب العالم وفاة أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح

وينص الدستور الكويتي على أن يعلن مجلس الوزراء ولي العهد أميرا للبلاد بعد وفاة الأمير الراحل، ثم يتولي بعدها الأمير الجديد اختيار ولي العهد وعرضه على مجلس الأمة لأداء اليمن الدستورية.