الصين تعتزم محاكمة 12 شخصا لعبور الحدود مع هونج كونج

تحركت الصين لمحاكمة 12 شخصًا تتطابق أوصافهم مع أوصاف 12 ناشطًا من هونج كونج محتجزين لأكثر من شهر في البر الرئيسي، وهي قضية أصبحت أحدث نقطة تجمع منتقدي حكم بكين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ممثلي الادعاء بمدينة شنتشن في البر الرئيسي الصيني قولهم في بيان تم نشره في وقت متأخر من يوم الأربعاء على موقع "وي تشات"، إن المدعين وافقوا على اعتقال 12 شخصا بتهمة تنظيم أو المشاركة في عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وبينما لم يحدد المدعون المشتبه بهم على أنهم من هونج كونج، فقد أعطوا ألقابا لأربعة منهم تطابق أسماء نشطاء محتجزين.

واعتقلت سلطات خفر السواحل نشطاء هونج كونج يوم 23 أغسطس من مقاطعة جوانجدونج بالبر الرئيسي أثناء محاولتهم الفرار إلى تايوان التي تخضع لحكم ديمقراطي بواسطة زورق سريع. وتتراوح أعمار النشطاء بين 16 و33 عاما، وهم 11 رجلا وامرأة واحدة، كما أن أحد أعضاء المجموعة مواطن برتغالي.