وقالت الخارجية الإثيوبية - في بيان نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية اليوم 7 شخصيات يعملون في منظمات غير حكومية دولية أشخاصا غير مرغوب فيهم لتدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد، ويجب عليهم جميعا مغادرة الأراضي الإثيوبية في غضون 72 ساعة".

وجاءت ممثلة اليونيسيف في إثيوبيا، أديل خضر، على رأس قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم، التي نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وشملت القائمة 6 مسؤولين آخرين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا من بينهم؛ سوني أونيجبولا ، رئيس فريق الرصد والإبلاغ والدعوة: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و كويسي ساسولوتي، مستشار السلام والتنمية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سعيد محمود حرسي: نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في أثيوبيا، جرانت ليتي نائب منسق الشؤون الإنسانية في أثيوبيا، غادة الطاهر مضوي: نائبة بالإنابة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، مارسي فيجودا، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا.