استشهاد فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة

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استشهد فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أطراف شرق قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن فلسطينيا، في الأربعينات من عمره، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر، أصيب الفلسطيني بعيار ناري في الرقبة أطلقه عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده شرقي البريج، قرب السياج الفاصل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطينيين أحدهما سيدة برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وذكرت المصادر أن سيدة قتلت برصاص الشرطة الإسرائيلية عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في شرق القدس وتم احتجاز جثتها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن السيدة حاولت طعن أحد عناصرها بسكين قبل أن يتم إطلاق النار وتحييدها.

وفي سياق متصل، استشهد فلسطيني وأصيب اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين جنوب غرب جنين، بحسب المصادر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن "علاء زيود، 22 عاما، قضى في بلدة برقين جراء إصابته بـ4 رصاصات في الصدر والرقبة".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الجيش حاصرت منزلا في منطقة "المطلة" الواقعة بين بلدتي اليامون وبرقين وانتشرت في محيطه وأطلقت النار على زيود من مسافة الصفر في محيط المنزل المذكور، وجرى إصابة شابين آخرين.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل خمسة فلسطينيين يوم الأحد في القدس وجنين وقال إنهم من عناصر البنية التحتية لحركة حماس ويستهدفون تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.