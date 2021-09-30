المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر: ملتزمون بدعم المواهب في المنطقة

شيفاني بانديا المدير التنفيذي : هدفنا خلق منظومة سينمائية متكاملة تجذب المواهب الصاعدة مع أصحاب الخبرات



أكّد إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أهمية سوق البحر الأحمر، وقال إن سوق البحر الأحمر هو تأكيد على التزامنا بدعم المواهب، واكتشاف التنوع والزخم الإبداعي لهذه المنطقة، وقدرتها على تقديم قصص جديدة بقوالب وأساليب مبتكرة، حيث يسعدنا فتح الباب على فرص جديدة للتطوير والدعم بمشاركة أهم خبراء صناعة السينما، وفخورون بالمساهمة في إيصال هذه الأصوات الجريئة والمبدعة إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم.



وفي السياق نفسه، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المدير التنفيذي للمهرجان، إن الهدف خلق منظومة سينمائية متكاملة تجذب المواهب الصاعدة إضافة إلى أصحاب الخبرات من العالم العربي وإفريقيا، بهدف تطوير مشاريعهم في بيئة احترافية دولية تُعيرُ الانتباه إلى خصوصية هذه المنطقة، وما تقدّمه من إمكانات، وهنا يأتي دور سوق البحر الأحمر في اكتشافها وتطويرها وتمويلها، ثم تقديمها على هذه المنصة الدولية.



وأعلن سوق البحر الأحمر، اليوم، المشاريع والأفلام قيد الإنجاز التي تم اختيارها للمشاركة في دورته الافتتاحية، والتي ستقام من 8 - 11 ديسمبر بالتزامن مع فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة. ويعتبر سوق البحر الأحمر مبادرة هامة لاكتشاف وتقديم المواهب السينمائية من العالم العربي وإفريقيا، وتضمّ أنشطته سوقاً للمشاريع، وعروضاً لأفلام قيد الإنجاز، ومنطقة للعارضين، وبرنامجاً من الندوات وورش العمل، إضافة إلى العديد من الفرص الرامية إلى توسيع شبكة المعارف وربط السينمائيين بأهم صنّاع القرار من جميع أنحاء العالم.



ويستعدّ سوق البحر الأحمر لاستضافة أكثر من 350 محترفاً من العاملين في مجالات الإنتاج والتوزيع والمبيعات، كما يقدّم برامج متخصصة لتعزيز الإنتاج المشترك والتمويل والتطوير، لتوفير الدعم الذي تحتاجه صناعة السينما في العالم العربي وإفريقيا.



وسيقدم صندوق البحر الأحمر 3 جوائز نقدية، تختارها لجنتا تحكيم تضم خبراء عالميين، حيث تقدم لجنة تحكيم سوق المشاريع جائزة تطوير بقيمة 25 ألف دولار أمريكي وجائزة إنتاج بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، فيما تقدم لجنة تحكيم الأفلام قيد الإنجاز جائزة بقيمة 30 ألف دولار لتغطية تكاليف عمليات ما بعد الإنتاج. كما ستتأهل المشاريع المشاركة في السوق لجوائز أخرى يقدّمها رعاة وشركاء السوق.



وتضم لجنة تحكيم السوق المخرجة والكاتبة والمنتجة الفلسطينية آن ماري جاسر (واجب، لما شفتك، ملح البحر)، والشاعر والكاتب ومؤسس مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والمدير العام لمهرجان واجادوجو للأعمال السينمائية والتلفزيونية الإفريقية أليكس موسى ساوادو، والمنتج الألماني ثاناسيس كاراثانوس (زوجة الحانوتي، الرجل الذي باع ظهره، إن شئت كما في السماء). فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن عضوين إضافيين سينضمان إلى لجنتي التحكيم.



يُذكر أن الأعمال المشاركة في ورشة سوق البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنجاز هي:



"كونترا" إخراج لطفي ناثان (تونس، فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، ألمانيا)



"شظايا السماء" إخراج عدنان بركة (المغرب، فرنسا، قطر)



"عبدلينو" إخراج هشام عيّوش (المغرب، فرنسا)



"قذر وصعب وخطير" إخراج وسام شرف (فرنسا، لبنان، إيطاليا)



"مقبرة السينما" إخراج ثيرنو سليمان ديالو (غينيا، فرنسا، السنغال)