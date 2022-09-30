بوتين مبررا قرار الضم: لم يسأل أحد ملايين المواطنين عن رأيهم عند انهيار الاتحاد السوفيتي

برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، قرار ضم 4 مناطق أوكرانية، مشيرا إلى أنه لم يسأل أحد ملايين المواطنين عن رأيهم عند انهيار الاتحاد السوفيتي.



وتحدث بوتين خلال احتفالية أقيمت في الساحة الحمراء بمناسبة انضمام المناطق الأربعة إلى روسيا عن كيفية تشكيل الاتحاد السوفيتي عندما أنشأت روسيا أوكرانيا الحديثة.



وأكد أن "روسيا هي التي أنشأت أوكرانيا الحديثة، بنقل أراض مهمة هناك، أراضي التاريخية لروسيا نفسها، مع سكانها، الذين لم يسألهم أحد أين وكيف يريدون أن يعيشوا وكيف يريدون بناء مستقبل أبنائهم، وفي أي دولة "، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وأضاف أنه مع انهيار الاتحاد السوفيتي، حدث الشيء نفسه. كل شيء تقرره النخب، ولم يسأل أحد الملايين من المواطنين العاديين عن أي شيء.



وقال الرئيس الروسي، إن مواطني الأقاليم الأربعة اختاروا الانضمام إلى روسيا، ونرحب بسكان الأقاليم التي انضمت إلى روسيا، وأبوابنا مفتوحة لهم.



ومن جانبه، قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج: إن الضم الروسي لمناطق أوكرانية، هو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والحلف لا يعترف به، مؤكداً على أن الأراضي التي ضمتها روسيا تخضع لسيادة أوكرانيا، وهذه المرة الثانية التي تحصل فيها موسكو على أراض أوروبية بالقوة.



وتابع، إننا مستمرون في دعم أوكرانيا ولسنا جزء من الصراع، وقرار روسيا بضم أراضي أوكرانية هو التصعيد الأكثر خطورة منذ بداية الصراع، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.