وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين: من يضربنا سنرد عليه بـ7 أضعاف

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي على تل أبيب، وأدى إلى انفجار بمحيط مطار بن جوريون.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح الأحد، وجه كاتس تهديدا للحوثيين، قائلًا: «من يضربنا سنرد عليه بـ7 أضعاف».

وقبل قليل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشله اعتراض صاروخ اليمن، قائلًا إن الصاروخ سقوط في محيط مطار تل أبيب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورصدنا سقوط الصاروخ في منطقة مطار بن جوريون، ويجرى التحقيق في الحادث».

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون.

من جهتها، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن آلاف الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن جوريون إثر سقوط صاروخ.