تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى الخاصة بمرحلة التتويج، حيث يستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود بملعب استاد القاهرة الدولي بحثا عن مواصلة العروض القوية ومطاردة بيراميدز على الصدارة و المنافسة لآخر دقيقة بالبطولة.

يدخل الأهلي اللقاء بقيادة مدربه عماد النحاس منتشياً بانتصاره الأول في المرحلة الثانية من البطولة، على حساب بتروجت بعد الهزيمة الاعتبارية أمام الزمالك في الجولة الأولى ثم التعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية.

ويسعى عماد النحاس إلى استغلال الحالة المعنوية للاعبين من أجل استعادة ثقة الجمهور بعد النتائج السلبية الفترة الأخيرة مما أدى إلى رحيل السويسري مارسيل كولر بعد وادع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز في نصف نهائي المسابقة.

وطالب عماد النجاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي من اللاعبين ضرورة القتال واللعب برجولة في باقي مباريات المسابقة من أجل المنافسة على اللقب وعدم النظر لنتائج المنافسين، وحرص على الاجتماع مع اللاعبين أكثر من مرة مؤكداً أن المشاركة في المباريات ستكون بشكل كبير لللاعب الملتزم داخل وخارج الملعب وأن المنافسة طبيعية بين جميع اللاعبين واللاعب الأكثر جاهزية سيكون أساسياً في التشكيل حتى لو كان بعيداً عن المشاركة في المباريات الماضية وفقا لرؤية الجهاز الفني السابق.

كما ركز النحاس على علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبون خاصة الشق الدفاعى كلفت الفريق هدفين فى مواجهة بتروجت الأخيرة، كما طالب اللاعبين في خط الهجوم بضرورة التركيز أمام مرمى المنافس وإنهاء الهجمات بشكل مثالي خاصة و أن الجهاز الفني يعتبر اللقاءات المقبلة مباريات كؤوس.

ويفقد الأهلى جهود كل من الثلاثى المغربى رضا سليم ويحيى عطيةالله وأشرف دارى بجانب الثنائى كريم الدبيس وكريم فؤاد للإصابة، ويعانى الفريق أزمة دفاعية واضحة تتمثل فى إصابة دارى وابتعاد خالد عبدالفتاح عن مستواه الفنى.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأحمد رضا وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقى والفلسطينى وسام أبوعلى.

على الجانب الآخر يدخل حرس الحدود المباراة بقيادة أحمد زهران من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، بعد الأداء المميز للفريق أمام بيراميدز في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدفين لهدف في الوقت القاتل من المباراة.

ويبحث حرس الحدود عن انتصاره الأول في المسابقة حيث يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد حيث خسر الفريق أمام بتروجت ثم الزمالك وأخيراً من بيراميدز.

وفي مباراة أخرى يستضيف فاركو نظيره بيراميدز على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس.

ويسعى فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب عن استعادة ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

بينما يبحث بيراميدز بقيادة مدربه الكراوتي كرونوسلاف يورتشيتش عن تحقيق الفوز من اجل استمرار الصدارة، خاصة بعد العودة إلى الانتصارات أمام حرس الحدود التى غابت عنه خلال الجولتين الماضيتين أمام المصري ثم الأهلي.

ويعول المدير الفني للفريق على الروح المعنوية للاعبين بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا وصدارة الدوري الممتاز والتأهل لنهائي كأس مصر، ويسعى الفريق السماوي لحسم الثلاثية المحلية كانجاز تاريخي للفريق.