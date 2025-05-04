اُختير مارتن شين من قبل جيمس كاميرون لسرد الكتاب الصوتي لـ Ghosts of Hiroshima "أشباح هيروشيما"، وهو في الأصل عمل أدبي مكتوب لـ تشارلز بيليجرينو من المقرر نشره بواسطة في 5 أغسطس القادم، وفقا لمنصة ديدلاين.

يخطط كاميرون لاستخدام الكتاب كأساس لفيلم يحمل نفس الاسم، والذي سيخرجه المخرج كأول فيلم له غير سلسلة Avatar منذ فيلم Titanic الذي عرض عام 1997.

كان المشروع عملاً شاقاً لكاميرون على مدى 15 عاماً، وكان شين، الحائز على جائزة إيمي 3 مرات، جزءاً من هذا الحلم، وصرّح كاميرون لموقع ديدلاين: "مارتن شين هو حلمي الذي تحقق بقراءة هذا الكتاب صوتياً، لا يزال تعليقه الصوتي على فيلم نهاية العالم الآن يطاردني، وصوته سيمنح العمل الجديد الجاذبية والإنسانية اللازمتين".

اشترى كاميرون حقوق كتاب بيليجرينو القادم، وسيبدأ تصوير الفيلم حالما يسمح إنتاج أفاتار بذلك، لأن فيلمه أفاتار يشغل أغلب وقته، ويخطط كاميرون لفيلم سينمائي قوي.

سوف يصدر الكتاب تزامنًا مع الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلة الذرية عام 1945، ويركز الفيلم جزئيًا على القصة الحقيقية لرجل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية، نجا من الانفجار النووي في هيروشيما، وركب قطارًا إلى ناجازاكي، ثم نجا من الانفجار النووي في تلك المدينة، يعتمد كتاب بيليجرينو على أصوات الناجين من القنبلة وعلى علم الآثار الجنائي الحديث.

وقال كاميرون لموقع ديدلاين: "إنه موضوعٌ لطالما رغب في إنتاج فيلمٍ عنه، وكنتُ أكافحُ لسنواتٍ لإيجاد طريقةٍ لذلك"، وأضاف: "التقيتُ بتسوتومو ياماغوتشي، أحد الناجين من هيروشيما وناجازاكي، قبل أيامٍ قليلةٍ من وفاته، كان يُسلّمنا شعلةَ قصته الشخصية، لذا عليّ أن أُنجزها، لا يُمكنني تجاهلها".

وكان خوف كاميرون من الحرب النووية، والذي ظهر في العديد من أفلامه الشهيرة بما في ذلك The Terminator و Terminator 2: Judgment Day ، في ذهنه منذ أن شاهد أزمة الصواريخ الكوبية عندما كان في الثامنة من عمره.

أكد جوش ستانتون وأنطوني جوف من بلاكستون أن الجميع في دار نشر بلاكستون مسرورون للغاية بهذه الشراكة الرائعة بين جيمس كاميرون ومارتن شين في هذا الكتاب الملحمي.