وزير التعليم يوجه رسالة إلى المعلمين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، رسالة إلى المعلمين، وأخرى إلى الطلاب، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.



وخاطب حجازي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت، المعلمين، قائلا: "زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات.. أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا، وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية، في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها علما ومعلما".



وأضاف: "أدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة".



فيما، قال للطلاب: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات.. بمناسبة بدء العام الدراسي.. أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح.. فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل بإذن الله".



