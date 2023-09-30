حسين لبيب لجماهير الاهلي: «هوريكو الرجولة»

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رد حسين لبيب، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، على هتافات جماهير الأهلي ضده، خلال مواجهة سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

وهتفت جماهير الأهلي ضد حسين لبيب خلال مواجهة فريقه أمام سانت جورج، حيث قالت: «حسين يا لبيب لو رجل خد لعيب».

وقال لبيب في تصريحات داخل نادي الزمالك، مساء الجمعة: «سيظل الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر».

وأضاف: «الزمالك بيدار غلط من 20 سنة ولسه موجود وواقف على رجليه، وواخد الدورى سنتين ورا بعض، رغم كل اللي بيحصل انتوا لو مريتوا بنفس ظروف الزمالك كان زمان ناديكوا مش موجود».

وأتم: «احنا هنوريهم أن نادى الزمالك نادي الرجولة».