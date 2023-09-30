فحص 1094 مواطنا في قافلة طبية بقرية النوادرية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية في قرية النوادرية، مركز فارسكور، خلال يومى الجمعة والسبت في ختام شهر سبتمبر.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تهدف إلى توصيل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع القرى، ضمن خطة التعاون بين المحافظة، و وزارة الصحة والسكان، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأعلنت الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة تردد عليها 1094 مواطنا، لإجراء الكشف اللازم في جميع التخصصات، وتلقي العلاج بالمجان، حيث تم تحويل 16 حالة إلى المستشفى، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات، إلى جانب إجراء 241 تحليلا معمليا، وفحص 24 حالة بالأشعة، و16 حالة أخرى بالسونار.

وأشارت الدكتورة سها خيري، إلى أن القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا، وتتضمن عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.