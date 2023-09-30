مدرب فيوتشر: نملك القدرات لتحقيق الفوز أمام سينجيدا

يثق ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، في قدرة فريقه على تخطي عقبة سينجيدا التنزاني والتأهل للدور التالي في الكونفدرالية.
قال ريكاردو فورموسينيو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سينجيدا التنزاني:" مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونمتلك القدرة على تحقيق الفوز والصعود للدور التالي في البطولة".
أضاف مدرب فيوتشر:" درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم، والخسارة بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة ثقيلة، وقادرين على التعويض في مباراة الغد".
أشار:" واجهنا أجواء صعبة في مباراة الذهاب، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، لكننا حددنا هدفنا جيدا بالتأهل للدور التالي في الكونفدرالية الأفريقية".