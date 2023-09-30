مدرب فيوتشر: نملك القدرات لتحقيق الفوز أمام سينجيدا

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يثق ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، في قدرة فريقه على تخطي عقبة سينجيدا التنزاني والتأهل للدور التالي في الكونفدرالية.

قال ريكاردو فورموسينيو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سينجيدا التنزاني:" مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونمتلك القدرة على تحقيق الفوز والصعود للدور التالي في البطولة".

أضاف مدرب فيوتشر:" درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم، والخسارة بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة ثقيلة، وقادرين على التعويض في مباراة الغد".

أشار:" واجهنا أجواء صعبة في مباراة الذهاب، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، لكننا حددنا هدفنا جيدا بالتأهل للدور التالي في الكونفدرالية الأفريقية".