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مدرب فيوتشر: نملك القدرات لتحقيق الفوز أمام سينجيدا

محمد ثابت
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 8:48 م | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 8:48 م

يثق ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، في قدرة فريقه على تخطي عقبة سينجيدا التنزاني والتأهل للدور التالي في الكونفدرالية.

قال ريكاردو فورموسينيو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سينجيدا التنزاني:" مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونمتلك القدرة على تحقيق الفوز والصعود للدور التالي في البطولة".

أضاف مدرب فيوتشر:" درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم، والخسارة بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة ثقيلة، وقادرين على التعويض في مباراة الغد".

أشار:" واجهنا أجواء صعبة في مباراة الذهاب، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، لكننا حددنا هدفنا جيدا بالتأهل للدور التالي في الكونفدرالية الأفريقية".


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