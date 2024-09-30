أوكرانيا تعرب عن خيبة أملها إزاء دعم سويسرا لخطة السلام الصينية البرازيلية

أعربت أوكرانيا اليوم الاثنين عن "خيبة أملها" إزاء دعم سويسرا لخطة سلام طرحتها الصين والبرازيل بهدف إنهاء الحرب الدائرة مع روسيا منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية: "نجد صعوبة في فهم المنطق وراء هذا القرار"، مشيرا إلى أن كييف نظمت قمة سلام عالمية في سويسرا في يونيو عرضت فيها مطالبها.

وأضاف البيان أن كل الخطط المتعلقة باستعادة السلام في أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبادئ عدم القيام بأي شيء يتعلق بأوكرانيا بدون مشاركة كييف وعلى ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وقال البيان إن أي مبادرات لا تضمن الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا غير مقبولة، مضيفا أن المبادرات من هذا النوع تخلق وهم الحوار بينما تواصل روسيا أعمالها الإجرامية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن سويسرا شاركت في اجتماع بين البرازيل والصين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي وتم خلاله اقتراح خطة سلام تتألف من ست نقاط.

ورفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الخطة، لأنها تفتقر إلى الإشارة إلى ميثاق الأمم المتحدة وحرمة سلامة أراضي أوكرانيا.