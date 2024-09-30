 تراجع مبيعات التجزئة في أيرلندا بنسبة 1.5% خلال أغسطس الماضي - بوابة الشروق
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تراجع مبيعات التجزئة في أيرلندا بنسبة 1.5% خلال أغسطس الماضي

دبلن (د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 4:47 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 4:47 م

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء المركزي في أيرلندا، اليوم الاثنين، تراجع مبيعات التجزئة في البلاد خلال أغسطس الماضي بعد ارتفاعها في يوليو الماضي.

وذكر المكتب أن حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 5ر1% على أساس شهري بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال أغسطس الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 6ر0% في يوليو الماضي.

ومن بين القطاعات، سجل قطاع مبيعات تجارة السيارات أكبر تراجع شهري، بنسبة 6%. كما سجلت مبيعات الأجهزة والدهانات والزجاج تراجعا بنسبة 3%.

وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 5ر2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 4ر1 % في يوليو الماضي.

ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة المبيعات بنسبة 6ر1% على أساس شهري وبنسبة 2ر2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي.


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