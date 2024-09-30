حددت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر 2024 موعدا لانطلاقه بين مدن السويس، والعين السخنة، والجلالة .

يأتي المهرجان مواكبا للاحتفال بالعيد القومي الـ51 لمحافظة السويس الباسلة وترأسه شرفيا الفنانة إلهام شاهين .

وأكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان، أن دورة هذا العام تتضمن العديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم، وتمتد أنشطة وفعالياتها لتشمل مدن محافظة السويس بأكملها على مدار العام .

وأشار إلى أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة جامعة الجلالة بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب من طلبة الجامعة .

وذكر السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان، أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لا تتجاوز الـ5 دقائق وأخرى للأفلام التي لا تتجاوز الـ10 دقائق، مؤكدا أن لجنة تحكيم تترأسها شخصية سينمائية عالمية نجح المهرجان في الحصول على موافقتها وأعجبت بفكرة المهرجان وبالهدف الذي أطلقناه من أجله.

وقال: إن المهرجان بدأ فعالياته مبكرا من خلال مسابقة المقال أو الدراسة النقدية عن الأفلام القصيرة جدا التي أطلقناها بالتعاون مع أكاديمية الفنون مؤخرا، وتوزع جوائزها في احتفال ضخم يقام يوم 15 أكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة في مقر الأكاديمية بالهرم.

يذكر أن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة السويس، وأكاديمية الفنون، وجامعة الجلالة، ونقابة السينمائيين، والاتحاد العام للفنانين العرب، وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات.

يشار إلى أن المهرجان يعقد سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا بداية من الفكرة وحتى شاشة العرض.