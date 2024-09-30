رئيس وزراء اليابان المقبل يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر

قال رئيس وزراء اليابان المقبل شيجيرو إيشيبا، اليوم الاثنين إنه سوف يتم إجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه من المتوقع بدء الحملة الانتخابية الرسمية في 15 أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن إيشيبا أدلى بهذا الإعلان بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، قبل يوم من إعلان توليه لرئاسة الوزراء خلال جلسة استثنائية للبرلمان.

وقال إيشيبا في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الديمقراطي: "إذا تم الإيفاء بالشروط المختلفة، أريد أن يتم إجراء الانتخابات العامة في 27 أكتوبر المقبل".

ويذكر أنه من النادر أن يكشف زعيم للحزب الديمقراطي لم يتم بعد انتخابه رئيسا للوزراء عن خطط حل مجلسي البرلمان. وقال إيشيبا إنه أدلى بهذا التصريح الآن لكي يمنح السلطات الانتخابية المحلية وقتا كافيا للإعداد.