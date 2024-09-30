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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إنهم يرفضون مقترح التسوية مع حزب الله، مؤكدا: "لن نوافق على وقف إطلاق النار".

وأضاف كاتس: "الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي نقل حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار إلى أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بالكامل هو السبيل لوقف إطلاق النار.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه مستمر في تدريباته بمواقع إطلاق النار في الجبهة الشمالية، مؤكدا أنه سيحظر على المدنيين دخول تلك المنطقة.

كما أفاد موقع "واللا " العبري بأن الجيش الإسرائيلي يستكمل عمليات مهمة في إطار الاستعدادات للغزو البري للبنان.

ونقل الموقع عن مسئول أمني إسرائيلي قوله إن الغزو البري للبنان يهدف إلى إبراز قوة الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

ونقل "واللا" عن مصدر أمني قوله إنهم يجمعون معلومات مخابراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري، مضيفا: "نعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة"، موضحا أن "القوات تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان".