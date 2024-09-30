روسيا تتوقع تراجع إيرادات الخزانة العامة من إنتاج الغاز الطبيعي

تتوقع روسيا تراجع إيراداتها من حصيلة ضريبة إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام المقبل بسبب تعديل قوانين الضرائب.

وبحسب مشروع إطار الميزانية الروسية للسنوات الثلاث المقبلة المنشور على موقع مجلس الدوما (النواب) الروسي، فإن حصيلة ضريبة إنتاج الغاز خلال العام المقبل ستكون أقل من التقديرات الأولية بنحو 550 مليار روبل (9ر5 مليار دولار).

وبحسب مسودة الميزانية التي أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فإن روسيا تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الاستثنائية على إنتاج الغاز المقررة على شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة المملوكة للدولة جازبروم في العام المقبل، أي قبل عام واحد من الموعد المقرر لإلغاء هذه الضريبة.

يذكر أن روسيا فرضت ضريبة أرباح استثنائية على جازبروم بقيمة 50 مليار روبل شهريا أي ما يعادل 600 مليار روبل سنويا منذ 2023 على أن تستمر حتى نهاية 2025.

وفي حال إقرار مشروع الموازنة فإن التغييرات الضريبية قد تدعم النتائج المالية لجازبروم في العام المقبل بعد أن سجلت في 2023 خسائر صافية لأول مرة منذ بداية القرن الحالي.

سيناقش أعضاء البرلمان الروسي مشروع الموازنة في قراءة أولى يوم 24 أكتوبر المقبل.