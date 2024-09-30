 نبيه بري يتهم إسرائيل بإفشال الجهود الدولية لوقف كرة النار - بوابة الشروق
الإثنين 30 سبتمبر 2024 9:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نبيه بري يتهم إسرائيل بإفشال الجهود الدولية لوقف كرة النار

وكالات
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 8:55 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 8:55 م

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأييده النداء الرئاسي لوقف إطلاق النار، متهما إسرائيل بإفشال الجهود الدولية لوقف العدوان.

وقال: "نؤكد موقف لبنان الإيجابي الذي أعلنه رئيس الحكومة في نيويورك حيال النداء الرئاسي لوقف النار في أعقاب القمة الرئاسية الفرنسية الأمريكية والذي يحظى بدعم دولي واسع".

وأضاف: "إسرائيل هي المسؤولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية إلى وقف العدوان وكرة النار الإسرائيلية تطال لبنان كل لبنان"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وتابع: "نشيد بتماسك اللبنانيين ووحدتهم وتضامنهم ضد العدوان الإسرائيلي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك