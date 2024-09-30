نبيه بري يتهم إسرائيل بإفشال الجهود الدولية لوقف كرة النار

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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأييده النداء الرئاسي لوقف إطلاق النار، متهما إسرائيل بإفشال الجهود الدولية لوقف العدوان.

وقال: "نؤكد موقف لبنان الإيجابي الذي أعلنه رئيس الحكومة في نيويورك حيال النداء الرئاسي لوقف النار في أعقاب القمة الرئاسية الفرنسية الأمريكية والذي يحظى بدعم دولي واسع".

وأضاف: "إسرائيل هي المسؤولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية إلى وقف العدوان وكرة النار الإسرائيلية تطال لبنان كل لبنان"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وتابع: "نشيد بتماسك اللبنانيين ووحدتهم وتضامنهم ضد العدوان الإسرائيلي".