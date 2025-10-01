إيطاليا: الفرطاقة ألبينو تستقبل الراغبين بمغادرة أسطول الصمود

أعلنت هيئة الأركان العامة الإيطالية، أن فرقاطتها "ألبينو" التي ترافق أسطول الصمود العالمي، ستتمكن من استقبال الناشطين الذين يريدون مغادرة سفن الأسطول، وأنها سترسل "نداء أخير" إلى كل سفينة حول ذلك.

وقالت هيئة الأركان العامة الإيطالية، في بيان الثلاثاء، إن الفرطاقة ألبينو قدمت إشعارا رسميا إلى جميع سفن أسطول الصمود العالمي، على بعد نحو 180 ميلا بحريا من ساحل غزة.

وأضاف البيان أنه في حال عدم حدوث تغيير في المسار والسرعة، فمن المتوقع أن يصل الأسطول إلى الحدود على بعد 150 ميلا بحريا من ساحل غزة، حوالي الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي يوم الأول من أكتوبر.

وجاء في البيان: "لن تعبر الفرقاطة ألبينو هذه الحدود وفقا للتعليمات الصادرة، وبالتالي لن تتعرض سلامة الأشخاص على متنها للخطر بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "الفرقاطة الإيطالية مستعدة لاستقبال أي شخص يرغب في العبور على متنها طواعية، وفقا لإجراءات الأمن واللوائح الدولية".

وأكد البيان أن النداء الأخير لأسطول الصمود العالمي سيكون في الأول من أكتوبر عندما تصل القوارب إلى الحدود على بعد 150 ميلا بحريا من سواحل غزة.

ومنذ أيام تبحر السفن المشاركة بالأسطول نحو غزة محملة بمساعدات إنسانية، ومساء اليوم الثلاثاء أعلن الأسطول أنه بات على بُعد نحو 370 كيلومترا فقط من قطاع غزة.

ويضم "أسطول الصمود" اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ نحو 18 عاما.

وشددت إسرائيل الحصار منذ 2 مارس الماضي عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.